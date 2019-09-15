شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. القبائل تنتفض وتنفذ كمائن مباغتة تدمر وتغتنم آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في أبين وشبوة.. تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استهدفت قوات المقاومة الجنوبية بمديرية المحفد محافظة أبين، تعزيزات لميليشيات الإصلاح، قدمت من محافظة شبوة، وأوقعت عدداً من الجنود جرحى ودمرت آليات عسكرية.
وفي مقابل ذلك، ذكر مصدر محلي في شبوة، أن قبليين من آل عبدالله بن دحة (العوالق) دمروا تعزيزات عسكرية وغنموا مركبة من نوع هايلوكس وكذا طقماً عسكرياً، وأسقطوا عدداً من الجنود جرحى إثر مرور ميليشيات الإصلاح في أراضيهم ما أدى إلى اندلاع اشتباكات.
وفي قرن السوداء في شبوة أيضاً نصبت قوات المقاومة كميناً محكماً لقوات الإصلاح، وأعطبت طقماً عسكرياً.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. القبائل تنتفض وتنفذ كمائن مباغتة تدمر وتغتنم آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في أبين وشبوة.. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.