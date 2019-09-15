شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. القبائل تنتفض وتنفذ كمائن مباغتة تدمر وتغتنم آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في أبين وشبوة.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت قوات المقاومة الجنوبية بمديرية المحفد محافظة أبين، تعزيزات لميليشيات الإصلاح، قدمت من محافظة شبوة، وأوقعت عدداً من الجنود جرحى ودمرت آليات عسكرية.

وفي مقابل ذلك، ذكر مصدر محلي في شبوة، أن قبليين من آل عبدالله بن دحة (العوالق) دمروا تعزيزات عسكرية وغنموا مركبة من نوع هايلوكس وكذا طقماً عسكرياً، وأسقطوا عدداً من الجنود جرحى إثر مرور ميليشيات الإصلاح في أراضيهم ما أدى إلى اندلاع اشتباكات.

وفي قرن السوداء في شبوة أيضاً نصبت قوات المقاومة كميناً محكماً لقوات الإصلاح، وأعطبت طقماً عسكرياً.