عاجل: أمريكا تكشف الدولة التي شنت الهجوم على مواقع نفطية سعودية.. وهل للحوثيين علاقة؟.. هل تدخل في حرب معها؟

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عدن - ياسمين التهامي - حمل ‏وزير الخارجية الأميركية بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية. وقال ‏بومبيو إن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية ولا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن. Advertisements ‏ وأضاف: على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية وروحاني وظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية. وأردف: ‏بومبيو سنعمل مع شركائنا وحلفائنا على حماية إمدادات الطاقة العالمية.

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