عاجـــل : اعلان أمريكي طارئ يكشف عن اسماء شخصين يقفون وراء الهجوم على أرامكو السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - حمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية.
وقال بومبيو إنه على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسنروحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية.
وأردف: بومبيو سنعمل مع شركائنا وحلفائنا على حماية إمدادات الطاقة العالمية.
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