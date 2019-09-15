من محافظة إب إلى عمدة “ولاية نيوجيرسي” الأمريكية .. من هي الفتاة اليمنية الحسناء التي فازت بالمنصب ؟ (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - باتت ”صدف جعفر” أول امرأة مسلمة تشغل منصب عمدة في أمريكا، وهي الآن عمدة ” ولاية نيوجيرسي ” . ولدت صدف جعفر في مدينة شيكاغو، وهي من مدينة إب من محافظة إب وأم باكستانية، أنهت دراستها الجامعية في جامعة جورج تاون, وحصلت على درجة الدكتوراه في لغات وحضارات الشرق الأدنى من جامعة هارفارد، بحسب ما ذكر موقع "صوت العرب" الأمريكي. جديد الحدث أونلاين: Advertisements انتقلت جعفر إلى نيو جيرسي مع زوجها “Daniel Sheffield” في عام 2012. وهي حاليًا باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة برينستون ، حيث تبحث في وسائل الإعلام الاجتماعية في جنوب آسيا، وتنقح مخطوطة كتابية عن دورات تعليمية متعل، بالإسلام في جنوب آسيا والأدب الأمريكي الجنوبي الآسيوي. وتناقل مغردون يمنيون وعرب خبر فوز الفتاة اليمنية بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، والشهيرة بانتماء قائد أمريكا الأول "جورج واشنطن" وهي قريبة من العاصمة ومدينة نيويورك شرق الولايات المتحدة. وباتت اليمنية الامريكية "صدف جعفر" .. أول امرأة مسلمة تشغل منصب ” عمدة ” في امريكا.

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