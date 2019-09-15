شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : مقتل “الذراع الأيمن” للرئيس هادي.. شاهد من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر طبية انباء عن مقتل قائد اللواء 21 ميكا التابع للشرعية، العميد جحدل حنش العولقي، في كمين نصب له في منطقة ضيقة شرق مديرية المحفد بمحافظة أبين.

وقالت مصادر محلية في المدينة، ان مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، نصبوا كمينا مسلحا، وأطلقوا النار على سيارة العميد، ما أدى الى اصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها الى المستشفى.

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وتأتي محاولة استهداف العولقي، بالتزامن مع حشود عسكرية لقوات حكومة هادي وحزب الإصلاح من جهة، والمجلس الانتقالي من جهة أخرى إلى محافظة أبين، التي تشهد توترا عسكريا بين الجانبين.