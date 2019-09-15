ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل أحد قادتهم الكبار في الضالع الأحد 15 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، بمصرع أحد قادته الذي قُتل في جبهات شمالي الضالع جنوب اليمن.

وأعلنت وسائل إعلام ميليشيات الحوثي مصرع "قائد اللواء 135 العميد عادل مقبل علي أبو أصبع"، الذي يعود أصله إلى برط العنان محافظة الجوف، متأثراً بإصاباته فيما وصفتها "معركة النفس الطويل" الخميس الماضي بجبهة الضالع. Advertisements وشيّعت الميليشيات جثة أبو أصبع اليوم في العاصمة صنعاء. ولقي أبو أصبع مصرعه خلال معارك عنيفة الخميس، حين أفشلت قوات المقاومة زحف وهجمات حوثية ومحاولات تسلل في جبهات الريبي والزبيريات وشخب. واستعادت قوات المقاومة الجنوبية مواقع مهمة وأحكمت نارياً على أخرى وكبدت الحوثيين خسائر بشرية في معارك ضارية على جبهة حجر شمالي الضالع، وقتل وأصيب خلال المعارك العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية.

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