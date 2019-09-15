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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد .. فتاة تحول نفسها إلى نسخة ثانية من الفنان تامر حسني .. لن كيف اصبح شكلها ..«صور»

شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر خاصية الاستوري بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديوهات لفتاة قامت بتحويل نفسها لنسخة ثانية منه.

واستعانت الفتاة بالماكياج للرسم على وجهها وتغيير ملامحها لتصبح قريبة الشبه من تامر حسني.

وعلق تامر حسني، على الفيديوهات قائلا: "ميادة موهوبة حاولت تقرب من ملامح تامر حسني بالرسم على وجهها".



من ناحية أخرى ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرضوهو من بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق. ‏

وكان آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "البدلة"، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه كنا حقق إيرادات عالية وتصدر شباك تذاكر السينما،"البدلة"، قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل، وإنتاج وليد منصور، وبطولة كل من تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبوليلة.

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شاهد .. فتاة تحول نفسها إلى نسخة ثانية من الفنان تامر حسني .. لن كيف اصبح شكلها ..«صور»

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