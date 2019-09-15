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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تطورات طارئة في قضية شقيقة محمد بن سلمان التي تورطت بارتكاب هذه الفضيحة في فرنسا .. شاهد كيف ظهرت الاميرة "حصة بنت سلمان" ..«صور»

أصدرت محكمة فرنسية، حكما بسجن الأميرة حصة بنت سلمان، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن وُجدت مذنبة في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح. وحوكمت ابنة العاهل السعودي بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح لخطف عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : اسرائيل تفجر مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا المسؤول العربي الكبير يعمل مخبرا معنا منذ خمس سنوات ..كيف تم الايقاع به وتجنيدة ..(تفاصيل مثيرة) عاجـــل : السعودية تحصل على الدليل القاطع الذي يكشف الجهة المتورطة بقصف أرامكو .."صور" Advertisements شاهد بالفيديو والصور .. زواج متعه في ايران لطفله ورجل ثلاثيني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي شاهد .. فتاة تحول نفسها إلى نسخة ثانية من الفنان تامر حسني .. لن كيف اصبح شكلها ..«صور» “الشيخ الصباح” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح “امير الكويت“ في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو) ---------------------------------------- وكان الادعاء الفرنسي طلب في وقت سابق إصدار حكم بالسجن لـ8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الحارس الشخصي للأميرة السعودية وأن يدفع معها غرامة قدرها الإجمالي 5 آلاف يورو. وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة، وهي أخت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تشرين ثاني 2017، ونفى المتهمان ارتكابهما أي مخالفة



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