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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : رئيس شركة أرامكو يفاجى الجميع ويكشف تفاصيل خطيرة عن الهجوم الذي تعرضت له الشركة "تصريح"

أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن، أنه لا توجد أية إصابات بين العاملين بمعلي بقيق وخريص، بعد تعرضهما لهجمات إرهابية.

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وأوضح أمين حسن أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادم.

وكانت فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو، قد تصدت بنجاح للحرائق التي تسببت في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.

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