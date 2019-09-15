دعوات حضرمية لتدشين مرحلة جديدة ترفض سياسة الإذلال والتهميش

الأحد 15 سبتمبر 2019

كتب متابعات _ الخليج 365

أصدر عبدالحكيم الجابري الناطق الرسمى للجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت، نداءا للمشاركة في الفعالية الاحتجاجية الكبرى في المكلا،بيوم 22 سبتمبر.



وأشار الجابري في حديثه الى أن التصعيد لبرنامج الاحتجاجات، الذي أعدته لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت، يدعو كافة المواطنين والمواطنات، والمنظمات الجماهيرية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت، إلى المشاركة في الفعالية الاحتجاجية الكبرى، التي ستشهدها مدينة المكلا، عصر يوم الاحد القادم 22 سبتمبر 2019م، احتجاجا على امتناع الحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة، عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن تلبية عدد من المطالب الخاصة بمواطني حضرموت.

وفي المقدمة منها توجيهاته المتعلقة بتوظيف أبناء المحافظة في شركة بترومسيلة وباقي الشركات النفطية العاملة في حضرموت، ونقل مكاتب الشركات إلى المكلا، وكذلك توجيهات فخامته بإنشاء المحطة الكهروغازية، وتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء، ومعالجة الانفلات الأمني الذي يعصف بمديريات الوادي والصحراء، وتسليم الأمن لأبناء حضرموت، وتوجيهاته بتوظيف 3000 جندي من أبناء المحافظة لحساب أمن الوادي، والمطالبة بالإفراج عن مرتبات ابطال النخبة الحضرمية المحرومين من مرتباتهم لعدة أشهر خلت، وإلزام الحكومة ووزارة الدفاع بانتظام دفع المرتبات شهريا، وغيرها من القرارات والتوجيهات، التي لاتزال الحكومة وشركة بترومسيلة تتمنعان في تنفيذها، وهي تتعلق بحقوق مشروعة ومستحقة لاهل حضرموت.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان:

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( نداء للمشاركة في الفعالية الاحتجاجية الكبرى في المكلا )

تدشينا لبرنامج الاحتجاجات التصعيدية، الذي أعدته لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت، ندعو كافة المواطنين والمواطنات، والمنظمات الجماهيرية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت، إلى المشاركة في الفعالية الاحتجاجية الكبرى، التي ستشهدها مدينة المكلا، عصر يوم الاحد القادم 22 سبتمبر 2019م، احتجاجا على امتناع الحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة، بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن تلبية عدد من المطالب الخاصة بمواطني حضرموت، وفي المقدمة منها توجيهاته المتعلقة بتوظيف أبناء المحافظة في شركة بترومسيلة وباقي الشركات النفطية العاملة في حضرموت، ونقل مكاتب الشركات إلى المكلا، وكذلك توجيهات فخامته بإنشاء المحطة الكهروغازية، وتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء، ومعالجة الانفلات الأمني الذي يعصف بمديريات الوادي والصحراء، وتسليم الأمن لأبناء حضرموت، وتوجيهاته بتوظيف 3000 جندي من أبناء المحافظة لحساب أمن الوادي، والمطالبة بالإفراج عن مرتبات ابطال نخبتنا الحضرمية المحرومين من مرتباتهم لعدة أشهر خلت، وإلزام الحكومة ووزارة الدفاع بانتظام دفع المرتبات شهريا، وغيرها من القرارات والتوجيهات، التي لاتزال الحكومة وشركة بترومسيلة تتمنعان في تنفيذها، وهي تتعلق بحقوق مشروعة ومستحقة لاهل حضرموت.

لذا نناشد كافة مواطني حضرموت الأحرار، بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وكل المنظمات الجماهيرية ومؤسسات العمل المدني، وقطاعات المرأة والشباب، للمشاركة الواسعة والمكثفة في هذه المحطة النضالية، التي تمثل تدشينا لمعركة سيخوضها الحضارم، من أجل انتزاع كافة حقوقهم المشروعة، ولكي يحظى أبناء حضرموت بالعيش الكريم في أرضهم، وتحقيق بنية تحتية متينة تؤسس لتنمية حقيقية ومستدامة.

موعدنا أيها الأحرار يوم الأحد، الثاني والعشرون من الشهر الجاري، لندشن معا من المكلا، مرحلة جديدة من رفض سياسات الإذلال والتهميش، التي تمارسها بحقنا الحكومات اليمنية المتعاقبة طوال العقود الماضية.