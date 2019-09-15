المهرة.. اختتام الدورة التدريبية في مجال الإسعافات الأولية بحصوين

الأحد 15 سبتمبر 2019

كتب متابعات _ الخليج 365

اختتمت بمديرية حصوين فعاليات الدورة التدريبية في مجال الإسعافات الأولية التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع المهرة ضمن مشروع تعزيز إدارة الكوارث لفئة المعلمين والطلاب بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمديرية وبدعم من الأتحاد الدولي لجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر ، خلال الفترة من 11-14/سبتمبر /2019 م.



واستهدفت الدورة 26 متدرب من منتسبي أدارة التربيه والتعليم بمديرية حصوين تلقوا خلالها العديد من المهارات والمعارف في الإسعافات الأولية .

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وأشار المدير العام للمديرية الشيخ ياسر الاسد في حفل الختام الى اهمية الدورة في رفع كفاءة المتدربين في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، مشيدا بالجهود التي يبذلها الأخوة في جمعية الهلال الأحمر في المحافطة وحرصهم على إقامة مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية.

وفي نهاية الحفل الختامي تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين والجهات التي ساهمت في إنجاح الدورة.

حضر حفل الأختتام المدير التنفيذي للهلال الاحمر في محافظة المهره الاستاذ علي حفيظ محسن ومدير مكتب التربيه والتعليم بالمديرية الأستاذ سعد حسن شملان .