اختتام الدورة التدريبية في مجال سجلات الصحة الإنجابية لمشرفات المهرة

الأحد 15 سبتمبر 2019

كتب متابعات _ الخليج 365

اختتمت بمدينة الغيضة بمحافظة المهرة الدورة التدريبية في مجال سجلات الصحة الإنجابية الخاصه بمشرفات المديريات التي نظمها مكتب الصحة والسكان بدعم من منظمة اليونسيف.



وتلقت المشاركات في الدورة محاضرات معلومات في مجال الصحة الإنجابية لرفع مهاراتهن في العمل الصحي الفني والإداري والتعامل الجيد مع السجلات وكيفية تدوين المعلومات والبيانات.

وأشار مدير عام مكتب الصحه والسكان بالمحافظة د. عوض مبارك سعد إلى أهمية الدورة في إكساب المشاركات معارف ومهارات في مجال الصحة الإنجابية ، داعيا إلى الاستفادة القصوى من الدورة ونقل ما تلقينه خلالها من معارف إلى الواقع العملي خاصة في مراجعة التقارير الشهرية وتحليلها ومعرفة نقاط الضعف أو الخطأ لما من شأنه التحسن في خدمات الصحة الإنجابية.

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فيما اكدت الأخت رائدة بلحاف مدير إدارة الصحة الإنجابية بالمحافظة بأن الدورة كانت ناجحة وكان مستوى التفاعل من قبل المشاركات إيجابيا.

وإشارت إلى أن العمل جا لعقد دوره تدريبية أخرى لنفس المشاركات ولكن في نظام المعلومات والإمداد اللوجستي لربط المديريات بمركز المحافظة والوزارة وذلك بالتعاون مع قطاع السكان بوزارة الصحة وبدعم من منظمة UNFPA.

وفي ختام الحفل توزيع الشهادات التقديرية على المدربين والمدربات والمشاركات.

حضر حفل اختتام الدورة الأخوة نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان د. مبارك بن مزيون و عبدالسلام المصباحي نائب المدير العام لشئؤن الادارية والمالية وصالح احمد جبلي مدير ادارة التغذية ومحمد علي المعلم مدير ادارة التحصين الصحي الموسع وعدد من المسؤولين والمختصين.