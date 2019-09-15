شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم شرس لمليشيا الحوثي والانتقالي على مواقع الجيش في أبين وصحيفة سعودية تكشف ما يحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة أبين لهجومين منفصلين من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهة ثرة الواقعة بين البيضاء وأبين.

ونقلت صحيفة مكة" السعودية، عن مصدر محلي قوله: إن توترا كبيرا يسود محافظة أبين وسط تعزيزات عسكرية للجيش اليمني، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأشار إلى أن الأخير شن هجوما على قوات عسكرية بمحافظة أبين وتمكن من تدمير عربات وآليات عسكرية في مساع منه لتفجير الوضع عسكريا.

من جهة أخرى، أتلفت قوات الجيش الوطني في محافظة حجة 500 لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيات الحوثي المتمردة وسط خطوط السير بالقرى والجبال والمزارع في المديرية.

وزرعت الميليشيات آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العامة، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.