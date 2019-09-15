بالاسماء.. التحفظ على أموال 35 متهما من أعضاء مجلس النواب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة إيقاع الحجز التحفظي على أموال 35 متهما من أعضاء مجلس النواب “فارين من وجه العدالة .

وقضى القرار في الجلسة المنعقدة امس السبت برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل راجح وبحضور وكيل النيابة عبدالله الكميم، إيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وتعيين صالح مسفر الشاعر حارس قضائيا لإدارتها.

وأكدت المحكمة على الحارس القضائي عدم التصرف في الأموال المحجوزة إلا بأمر منها وموافاتها بكشف مفصل بما تم الحجز عليه خلال ثلاثة أشهر، وله الحق بالإستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والكفاءة.

وألزمت المحكمة النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلانا صحيحا وفقا للقانون .

وكانت النيابة وجهت للمتهمين الـ35 من اعضاء مجلس النواب المرفوعة عنهم الحصانة، ارتكاب أفعالا تمس استقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي ومن تحالف معهم وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والإقتصادي لتقسيم البلاد واحتلال أجزاء من أراضيها.

وتضمن قرار الإتهام اتفاق المتهمين بصفتهم أعضاء في مجلس النواب مع دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها اتفاق جنائيا على عقد جلسات تحت مسمى (مجلس النواب) وبناءا على ذلك الاتفاق عقدوا اجتماع في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت تحت حماية قوات تحالف العدوان وأصدروا بيان وتصريحات تحريضية لدول العدوان ومن تحالف معها على الاستمرار في عدوانهم على الجمهورية اليمنية واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والأسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات وعرضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر ومازالوا مستمرين في عدوانهم على البلاد حتى هذه اللحظة.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 21سبتمبر الجاري.

وكان مجلس النواب اليمني اعلن نهاية الشهر الماضي رفع الحصانة البرلمانية عن 35 عضوا تمهيداً لمحاكمتهم اثر تورطهم في التواطئ مع العدوان .

والمتهمين هم:

1- إبراهيم شعيب محمد الفاشق

2- أمين علي محمد العكيمي

3- جعبل محمد قايد سالم طعميان

4- حميد عبدالله صغير أحمد الجبرتي

5- ربيش علي وهبان العليي

6- زكريا سعيد محمد الزكري

7- سلطان سعيد عبدالله البركاني

8- سلطان حزام شمسان العتواني

9- شوقي عبدالرقيب شمسان القاضي

10- صالح عبدالله علي السنباني

11- صخر أحمد عباس أحمد الوجيه

12- صغير حمود عزيز السفياني

13- عارف أحمد علي الصبري

14- عبدالرزاق أحمد عبدالرزاق مصلح الهجري

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15- عبدالوهاب محمود علي مجاهد معوضة

16- عبدالرحمن صالح مصلح مثنى معزب

17- عبدالعزيز أحمد علي محمد جباري

18- عبدالكريم أحمد يحيى السنيني

19- عبدالكريم محمد مشعوف الأسلمي

20- عبدالمعز عبدالجبار غالب دبوان

21- عبده محمد حسين الحذيفي

22- عثمان حسين فايد مجلي

23- علي أحمد محمد العمراني

24- علي حسن أحمد جيلان

25- فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر

26- محسن علي عمر باصره

27- محمد علي سالم الشدادي

28- محمد مقبل علي الحميري

29- محمد ناجي عبدالعزيز الشايف

30- محمد ناصر ملهي الحزمي الإدريسي

31- مفضل إسماعيل غالب الإبارة

32- منصور علي يحيى الحنق

33- هزاع سعد مطهر يحيى المسوري

34- هاشم عبدالله حسين الأحمر

35- هبة الله علي صغير شريم.