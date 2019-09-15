الاكثر مشاهدة - عاجل : أول زعيم عربي يهاتف الملك سلمان بعد حريق معامل أرامكو وهذا مادار بينهما

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول زعيم عربي يهاتف الملك سلمان بعد حريق معامل أرامكو وهذا مادار بينهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أعرب الملك عبدالله خلال الاتصال عن "إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الجبان الذي استهدف موقعين تابعين لشركة أرامكو في السعودية، من قبل طائرات بدون طيار".

وأكد ملك الأردن على "وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها".

وتابع قائلا، "الأمن القومي السعودي من الأمن القومي الأردني".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، بوقت سابق من اليوم، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بـ 10 طائرات مسيرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية".

وأضاف، "استهداف حقلي بقيق وخريص من أكبر العمليات في العمق السعودي؛ وسميت بعملية توازن الردع الثانية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، بوقت لاحق، السيطرة على حريقين في المنشأتين النفطيتين.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

واستهدف الحوثيون، الشهر الماضي، حقل "شيبة" النفطي بطائرات مسيرة مفخخة؛ وقبلها شنوا هجوما على محطتين لضخ البترول، في أيار/مايو، ما تسبب في نشوب حرائق.

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