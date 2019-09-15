شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انتصار عسكري جديد لقوات الجيش بمحافظة ابين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت قوات الجيش الوطني بمساندة رجال قبائل محافظة أبين من السيطرة على معسكر تابع لميلشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت مصادر محلية لـ”مأرب برس“ ان قوات الجيش سيطرت على معسكر الحزام الأمني والذي يقع بـلودر (عكد) بشكل كامل ، كما اغتنمت قوات الجيش الوطني عشرات الاطقم والاليات ومخازن ذخيرة وكميات كبيرة من الاسلحة المتوسطة والخفيفة ودبابات ومدرعات.



وكانت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الامارات دفعت امس الجمعة بتعزيزات عسكرية كبيرة الى ضواحي مدينة شقرة بمحافظة أبين( جنوب اليمن).

وقالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان تلك التعزيزات تشمل عربات ومدرعات وافراد مشاة واطقم ومؤن عسكرية وغذائية لتعزيز، مؤكدة ان تلك التحركات تمرد على السعودية ودعوتها لوقف اطلاق النار، وأن الامارات تدفع نحو استئناف المعارك.

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