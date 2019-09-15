صنعاء: مليشيات الحوثي الإنقلابية تغلق عدد من الصيدليات لإبتزازهم لدفع اموال

أقدمت ميليشيات الحوثي الإنقلابية، صباح اليوم السبت، في العاصمة صنعاء، على إغلاق العديد من صيدليات الأدوية بالعاصمة صنعاء؛ بذريعة عدم التزامها بالمعايير.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الميليشيات الحوثية شنت حملة واسعة النطاق في العاصمة صنعاء، وأغلقت العديد من الصيدليات؛ بحجة عدم مطابقتها للمعايير والمقياس بحسب وصف الميليشيات الحوثية.

وأوضحت المصادر، أن الميليشيات الحوثية وجهت التهم الباطلة لأصحاب الصيدليات سعيا منها إلى ابتزازهم وفرض اتاوات وجبايات غير قانونية عليهم.

وكانت ميليشيات الحوثي الإنقلابية قد أغلقت ثمانية مستشفيات خاصة في نهاية أغسطس الماضي وقامت بسحب، تراخيصها؛ بذريعة عدم مطابقتها للمعايير.

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية الإنقلابية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية قبل أربع سنوات، عمدت الميليشيات إلى التضييق على أصحاب الصيدليات والمستشفيات الخاصة وفرضت عليها اتاوات وجبايات غير قانونية بالإضافة إلى اقتحام بعض المستشفيات وإغلاق بعضها.

