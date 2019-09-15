أقدمت ميليشيات الحوثي الإنقلابية، صباح اليوم السبت، في العاصمة صنعاء، على إغلاق العديد من صيدليات الأدوية بالعاصمة صنعاء؛ بذريعة عدم التزامها بالمعايير.
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الميليشيات الحوثية شنت حملة واسعة النطاق في العاصمة صنعاء، وأغلقت العديد من الصيدليات؛ بحجة عدم مطابقتها للمعايير والمقياس بحسب وصف الميليشيات الحوثية.
وأوضحت المصادر، أن الميليشيات الحوثية وجهت التهم الباطلة لأصحاب الصيدليات سعيا منها إلى ابتزازهم وفرض اتاوات وجبايات غير قانونية عليهم.
وكانت ميليشيات الحوثي الإنقلابية قد أغلقت ثمانية مستشفيات خاصة في نهاية أغسطس الماضي وقامت بسحب، تراخيصها؛ بذريعة عدم مطابقتها للمعايير.
ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية الإنقلابية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية قبل أربع سنوات، عمدت الميليشيات إلى التضييق على أصحاب الصيدليات والمستشفيات الخاصة وفرضت عليها اتاوات وجبايات غير قانونية بالإضافة إلى اقتحام بعض المستشفيات وإغلاق بعضها.
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء: مليشيات الحوثي الإنقلابية تغلق عدد من الصيدليات لإبتزازهم لدفع اموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.