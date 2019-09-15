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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في اول اجراء امريكي بعد قصف ارامكو ...ترامب يجري اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي ...ووكالة دولية تكشف تفاصيل المكالمة
2019/09/15 الساعة 12:48 صباحاً
تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصال هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب هجوم القوات اليمنية على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو".
وذكرت الرياض في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن ترامب أكد لابن سلمان استعداد بلاده للتعاون مع المملكة بكل ما يدعم أمنها واستقرارها.
وندد الرئيس الأمريكي بالهجوم على معملي "أرامكو"، مشددا على أن هجمات كهذه تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي على حد سواء.
من جهته، أكد ابن سلمان على إرادة وقدرة السعودية في مواجهة هذا "العدوان والتعامل معه".
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