عدن - ياسمين التهامي - ورد الان ...بشرى سارة .. بن سلمان والبركاني ينجحان في حل الأزمة في اليمن

2019/09/14 الساعة 11:49 مساءً

كشف مصدر سياسي رفيع المستوى، اليوم، عن اتفاق تاريخي وشيك للأطراف اليمنية، من المقرر الإعلان عنه خلال اليومين القادمين بعد جهود حثيثة بذلت بغية الاتفاق عليه وإخراجه الى النور .

الجهود التي بذلتها عدد من القيادات السعودية بقيادة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقيادات كبيرة في الدولة تقدمها رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني تتضمن عودة الرئيس هادي ومجلس النواب والحكومة وكافة قيادات الدولة، مع إعادة ترتيب وضع الألوية الرئاسية بشكل احترافي وان تكون مجهزة بشكل كامل وفق عقيدة وطنية بحتة، بعيدا عن الانتماءات الحزبية.