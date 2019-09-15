تدشين دورة تدريبية لعدد من الفنانين والأدباء بمأرب

السبت 14 سبتمبر 2019

تدشين دورة تدريبية لعدد من الفنانين والأدباء بمأرب

كتب الخليج 365

نظَّم ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين بمحافظة مأرب، دورة تدريبية في فن الإلقاء والإتصال بالجماهير لعدد من الفنانين والأدباء اليمنيين، برعاية مكتب الثقافة في مأرب.

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وأكد مدير مكتب الثقافة بمحافظة مأرب علي بقلان، على ضرورة إقامة مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية لما لها من دور في تأهيل وتدريب الكوادر الفنية والأدبية .. مشيداً بما يقدمه الفنانين والأدباء في سبيل رفع مستوى الوعي لدى المجتمع ورفع معنويات أبطال الجيش الوطني الذين يدافعون عن الوطن ضد المليشيات الإنقلابية.

من جانبه أكد رئيس الملتقى الفنان طه الرجوي، سعي الملتقى من خلال هذه الدورة إلى تنمية مهارات وقدرات الفنانين والأدباء وتوصيل رسالة الفنان والأديب بكل وضوح وترك الأثر الإيجابي لدى الجمهور.

وقال الرجوي، إن هذه الدورة تعتبر خطوة أولى في طريق التدريب والتطوير في مجال الفن والأدب وسيكون هناك العديد من الدورات التدريبية.. شاكراً مكتب الثقافة بمحافظة مأرب على تعاونهم بإقامة الدورة .. مشدداً على ضرورة الإستمرار مثل هذه الفعاليات لما لها من أهمية في رفع مستوى الأداء للفنانين والأدباء الذين تزخر بهم محافظة مأرب.

وتناولت المحاضرة الأولى التي قدمها المدرب الدولي الأستاذ محمد الصبري، مهارات فن الإلقاء والإتصال بالجماهير، فيما تطرقت المحاضرة الثانية التي قدمها الفنان فهد القرني، إلى الرسائل الإيجابية التي يمكن أن يقدمها الفنان لجمهوره.