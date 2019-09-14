شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مسؤول حكومي يزف خبر سار لـ«آلاف اليمنيين» في هذة الدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت وكالة "بورناما" الاخبارية الماليزية، نقلاً عن السفير اليمني في ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد،اليوم السبت عن أن عشرة آلاف مواطن يمني ممن يحملون تصاريح زيارة اجتماعية في ماليزيا سيكونون قادرين على العمل وفقًا لمتطلبات معينة سيتم الانتهاء منها قريبًا.



وقال السفير، إن ذلك يأتي كجزء من البرامج التي عُقدت بالتعاون مع الحكومة الماليزية لتقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين الذين دمرت بلادهم الحرب.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements



وأضاف "لم يتم تنفيذ الأمر بعد، لكن وزارة الداخلية وافقت عليه. طلبنا هو السماح لهم بالعمل في المؤسسات اليمنية مثل وكالة السياحة اليمنية والمدارس والمحلات التجارية والمطاعم" .



وأشار إلى أن هناك 70 مطعمًا يمنيًا متواجدة في كوالالمبور وسيلانجور.



وقال السفير، إن الحكومة الماليزية سمحت أيضًا بتمديد تأشيرة إقامة المواطنين اليمنيين من 90 يومًا إلى عام واحد وذلك وفقاً لشروط قانونية .



وتابع"هذا ما أنجزته السفارة اليمنية بالتعاون مع مصلحة الهجرة الماليزية. حتى الآن، تم تمديد إقامة وحوالي 10 آلاف (يمني) ".



وأوضح أن هناك مبادرة أخرى، وهي برنامج تصحيح مدة الإقامة، التي تسهل تصحيح وضع المواطنين اليمنيين في البلاد وتساعدهم على البقاء هنا في ظل ظروف قانونية.



وقال باحميد"استقرار ماليزيا وأمنها هو أولويتنا. نحن دائما نوعي شعبنا باحترام اللوائح الماليزية".



ولفت إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من 20 ألف يمني في ماليزيا ، منهم 10 آلاف زائر يحملون تصاريح زيارة اجتماعية، إضافة لـ8000 طالب و 4000 حامل بطاقة من المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.



وقال السفير اليمني إن الحكومة اليمنية وشعبها هنا يشكرون الحكومة الماليزية على الاهتمام الواجب بمحنة اليمنيين، مضيفًا أن تلك البرامج سمحت لهم بالعيش بكرامة هنا.



وأكد السفير أن اليمن يقدر تقديراً عالياً تعهد الحكومة الماليزية بمبلغ 100000 دولار أمريكي لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب على تلبية احتياجاتها الإنسانية.