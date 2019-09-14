شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الأمير خالد بن سلمان يعلق على لقائه بالرئيس عبد ربه منصور هادي .. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إنه وبناء على توجيهات الأمير محمد بن سلمان، التقى أمس بالرئيس عبد ربه منصور هادي. وأضاف في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، انه نقل للرئيس هادي، تحيات قيادة المملكة، لجهود وحكمته، كما أكد له دعم المملكة له وللحكومة للحفاظ على الدولة واستعادة الامن والاستقرار في اليمن. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وشدد على أن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا وتم بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، واهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة الميليشات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة.

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