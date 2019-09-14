شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السفير ”ياسين سعيد نعمان“ يطعن ”هادي“ ويعمل لصالح ”الامارات“.. مصادر مقربة منه تفضح تحركاته وتكشف سر صفحة ”فيسبوك“ التي يحاول انكار علاقته بها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر مقربة من سفير اليمن في لندن، ياسين سعيد نعمان، السبت 14 سبتمبر/أيلول، عن سبب محاولات السفير نفي علاقته بصفحته الرسمية على ”فيسبوك“، وعلاقة ذلك بموقفه من ”تمرد عدن“ وولائه لدولة الإمارات.

وفي الآونة الأخيرة، نفى السفير ياسين سعيد نعمان أكثر من مرة، علاقته بصفحته الرسمية على ”فيسبوك“، واتهم جهات سياسية غير معروفة بالتزوير.

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أدمن الصفحة رمزي مكرد، بدوره قال ان الصفحة التي ينكر السفير علاقته بها هي صفحته الرسمية منذ 2012م، وأنه كان مسؤولا فيها، وأنها لم تنشر الا مقالاته وآرائه.

وقال ”مكرد“ في حديث خص به ”مأرب برس“، انه يدير صفحة السفير والقيادي الاشتراكي منذ 2012م، وان السفير كان ”آدمن فيها وكان يرد على رسائل المتابعين شخصيا، مشيرا الى ان ”نشر بيان الخارجية اليمنية الذي أدان قصف يوم طيران الامارات لقوات الجيش في عدن وأبين، في الصفحة كان نقطة التحول التي اغضبت السفير“.

وأضاف: ”يوم قصف طيران الامارات لقوات الجيش، نشرت بيان الخارجية اليمنية الذي يدين بوضوح القصف، فدخل الدكتور كونه مسؤول في الصفحة، وحذف البيان وأبلغني عن طريق ابنته ”ثناء“ بأن لا أنشر الا ما ينشره الدكتور في صفحته الشخصية“.

وأطلع رمزي مكرد ”مأرب برس“، على صور المحادثات والمراسلات التي تثبت ذلك، وتؤكد ما ذهب اليه.

ومضى ”مكرد“ قائلا: ”حينها تسائلت: كيف للسفير ان يرفض نشر بيان الخارجية اليمنية التي هو موظف لديها ويتقاضى منها راتبا شهريا يقدر بـ10 الاف دولار شهريا، فأعدت نشر البيان مرة اخرى، وحذفته من قائمة مشرفي الصفحة، بعد أن حاول حذفها نهائيا، ليعلن بعد ذلك حالة الطوارئ واتهمني في تصريح لصحيفة الأيام بتزوير الصفحة“.

واستغرب رمزي مكرد من انزعاج السفير من الصفحة وانكاره علاقته بها لاكثر من مرة، ”رغم ان كل ما ينشر فيها ليست سوى بيانات رسمية لمؤسسات الدولة، حول التطورات الأخيرة في عدن واتهام الإمارات بدعمها“.

وتابع: ”خلال التطورات الأخيرة والتمرد في عدن، وقبل ان يتم حذف السفير من الصفحة، كان السفير شخصيا يرد على استفسارات المتابعين، ولاحظت ردوده على مؤيدي المجلس الانتقالي وكان يظهر تأييده لتحركاتهم“.

ونقل ”مكرد“ عن أحد موظفي السفارة اليمنية في لندن، والمقربين منه، تأكيده بأن ”السفير ياسين هو من نسق وسهل إجراءات لقاءات رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، عيدروس الزبيدي بمسؤولين بريطانيين في لندن“.

واطلع ”مأرب برس“، على منشور للدكتور ياسين في صفحته الشخصية على ”فيسبوك“، تعليقا على منشور لمستشار وزارة الاعلام مختار الرحبي، تم نشره في الصفحة الرسمية التي يحاول انكارها، ووصف ”ياسين“ في منشوره من ينتقدون او يسيئون لدولة الامارات بـ”الأغبياء والتافهين“، كونهم لا يعرفون ماذا تعني دولة الامارات له، حسب قوله. وأضاف ”لن نبادل الوفاء الا بالوفاء وليخسأ المرجفون“.

وفي 10 اغسطس/آب، وهو يوم سقوط عدن، عبر السفير ياسين سعيد نعمان، عن بهجته وفرحه بسقوط المدينة بأيدي مليشيا الانقلاب التابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات.

وكتب ”نعمان“ حينها منشور على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، تحت عنوان ”وجهة نظر أخيرة“، دعا فيه لـ”إحداث إصلاحات سياسية وادارية تمكن الجنوبيين من شراكة حقيقية في ادارة شئونهم كمرحلة وسيطة“.

وطالب القيادي الاشتراكي بـ”خطة شاملة بما في ذلك ترتيبات العملية السياسية القادمة بصيغة تجعل المشاركة تعبيراً عن استعداد لمناقشة كافة القضايا“.

واستباقا منه لانتقادات متابعيه لموقفه قال ”نعمان“: ”لن ارد على المتهافتين الذين لا يفتأون يغرفون من مستنقع ضلالهم القديم للاساءة، فمن شب على شيء شاب عليه“.

وختم السفير الاشتراكي منشوره بتهنئة عيديه قبل حلول العيد، قائلا: ”وعيد مبارك ، وكل عام وبلدنا والجميع بخير“.

رابط الصفحة التي ينكر السفير علاقته بها: https://www.facebook.com/YaseenSaeedNoman/