مذيع الجزيرة: يتحدث عن الإطاحة بعبد الرحمن الراشد من قناة العربية ؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق الإعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان على الأزمة بين السعودية والإمارات بسبب تغطية قناة العربية لخبر مقتل @ جنود إماراتيين .
وأنشأ "ريان" استفتاءً غريبا قال فيه: "هل الجنود الإماراتيون الستة استشهدوا في اليمن كما تقول الامارات، ام انهم قتلوا في اليمن، كما تقول قناة العربية التابعة للسعودية؟" .. و وضع إجابتين كالتالي: "استشهدوا في اليمن .. أم قتلوا في اليمن؟".
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ثم عاد وكتب تعليقا على تغريدة "المزروعي" التي هدد فيها عبد الرحمن الراشد - مدير قناة العربية ، وقال: "هذه التغريد " إنذار شديد اللهجة " قد يتبعه الإطاحة بعبد الرحمن الراشد،ومكتبي،وربما من قناة العربية ، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها ،إن استمرت العمل ضد مصالح الامارات ، آراؤكم مهمة".
ولوحظ بعد فتره قيام "العربية" بحذف للخبر الذي أغضب الإمارات ، ثم علق قائلا: "كما توقع الكثيرون ، السعودية رضخت للإمارات ، حذفت الخبر ، واصبح عبد الرحمن الراشد على صفيح ساخن ، وفي مهب الريح ، مش قليل المزروعي ومن يدعمه".
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