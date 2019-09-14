شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عراك سعودي إماراتي على تويتر بسبب قناة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #لليوم الثاني على التوالي، تواصلت عمليات التراشق الإعلامي بين سعوديين وإماراتيين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بسبب قناة العربية السعودية.

وكانت القناة قد استخدمت وصف “قتلى” في الحديث عن جنود إماراتيين سقطوا “في ساحة العمليات” بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

جديد الحدث أونلاين:

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وطالب الإماراتيون باستخدام وصف “شهداء”، وهاجموا القناة بسبب استخدام مصطلح “قتلى”.

ورغم أن العربية قامت بحذف التغريدة عن حسابها الرسمي، إلا أن الهجوم الإماراتي استمر، خصوصا بعد أن أعادت القناة نشر تغريدة أخرى مستخدة وصف “وفاة”.

وطالت حملة التغريدات رئيس مجلس تحرير قناة العربية، عبد الرحمن الراشد، وزوجته ريما مكتبي.

حيث غرد المزروعي قائلا" الراشد كلمة مقتل اسال عنها مكتبي بلكي تعلمك ان المقتل في الضاحية اما اللي استشهدوا قدموا ارواحهم في الدفاع عن الدين والامه يعني عن شرفك وشرف مكتبي ...

وأضاف واصفا قناة العربية بقوله " عاهرة الاعلام وبدون منافس.

المعلق سامي بـجـاد الـروقـي غرد ساخرا " الإماراتيين غضبوا بسبب صياغة خبر أستخدموا هُم هذه الصياغه قبل في حق السعوديين وبشكل متكرر و (متعمد) !!