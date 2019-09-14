شكرا لبحثكم عن خبر مغادرة الوزير احمد الميسيري للسعودية تثير تكهنات الابعاد والاقالة من الحكومة .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار غير مؤكدة تفيد بتدخل السلطات السعودية لابعاد المهندس احمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن المملكة كخطوة اولى قبل اقالته او استبعاده من التعديل الحكومي المرتقب بحسب النشطاء ، وذلك نتيجة لمواقفه المتعنته من الامارات والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وردا على هذه التناولات أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري مساء اليوم بياناً هاماً حول زيارته الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية.

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وقال في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" زيارتنا للقاهرة كانت مثمرة التقينا بعدد من القيادات السياسية اليمنية من مختلف الكيانات التي تعيش في القاهرة وفي العواصم الأخرى.

وأكد أن اللقاءات ضمت عدد كبير من القيادات اليمنية وتم التوافق سياسيا على خطة عمل سياسية موحدة لمواجهة التطورات الأخيرة في البلد. لمواجهة مليشيات الإنتقالي والحوثي.

واختتم الميسري بالقول "خلال ايام سنعود الى للوطن فليكن الجميع جنود لليمن.