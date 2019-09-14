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المهرة تختتم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية
السبت 14 سبتمبر 2019
دورة تدريبية في مجال الإسعافات الاولية
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الخليج 365 - المهرة
اختتمت بمديرية حصوين بمحافظة المهرة، اليوم، دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية نظمتها جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع المهرة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمديرية، وبدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
وتأتي الدورة ضمن مشروع تعزيز إدارة الكوارث لفئة المعلمين والطلاب، وهدفت على مدى أربعة أيام إلى تعريف 26 متدربا من منتسبي إدارة التربية والتعليم بمديرية حصوين بالمهارات والمعارف في الإسعافات الأولية.
وأكد مدير عام مديرية حصوين ياسر الأسد، أهمية الدورة في رفع كفاءة المتدربين حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، مشيداً بجهود جمعية الهلال الأحمر في المهرة وحرصهم على إقامة مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية.
وفي حفل الختام الذي حضره المدير التنفيذي للهلال الأحمر اليمني في المهرة علي حفيظ ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية حصوين سعد حسن، جرى توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين والجهات التي ساهمت في إنجاح الدورة.
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