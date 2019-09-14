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جبهات الضالع تكبد الحوثيين خسائر بشرية وعسكرية

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اليمن العربي - متابعات خاصة 0 تبليغ

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جبهات الضالع تكبد الحوثيين خسائر بشرية وعسكرية

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

جبهات الضالع تكبد الحوثيين خسائر بشرية وعسكرية

كتب

الخليج 365 - متابعات خاصة

تدور اشتباكات متقطعة في جبهة حجر شمالي الضالع، وذلك بعد هدوء حذر ساد يوماً وليلة عقب معارك ضارية هي الأعنف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ومنيت المليشيات الحوثية بخسائر بشرية فادحة بينهم قائد لواء.

وتجددت الاشتباكات بصورة متقطعة في جبهة حجر، الريبي وباجة، مساء السبت، بين قوات المقاومة الجنوبية المشتركة ومليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن.

وقالت مصادر إن المليشيات تستغل الهطول الغزير للأمطار في الأثناء للقيام بمحاولات تسلل إلى بعض الخطوط المتقدمة في جانب من جبهة حجر سرعان ما يتم رصدها والتعامل معها وإجبار المشاركين على الفرار تحت وطأة النيران.

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وتستمر المواجهات بشكل متقطع في الريبي وباجة ومناطق أخرى.

وسمعت أصوات المدفعية تدك مواقع الحوثيين شمال شخب.

واعترفت المليشيات بمصرع قائد عسكري كبير، يوم الخميس، في جبهة الضالع، العميد عادل مقبل علي أبو أصبع قائد اللواء 135.

واستعادت القوات الجنوبية مواقع مهمة وأحكمت نارياً على أخرى وكبدت الحوثيين خسائر بشرية في معارك ضارية على جبهة حجر الخميس.

وقتل وأصيب العشرات من عناصر المليشيات الحوثية يومي الأربعاء والخميس خلال مواجهات ومعارك ضارية شمالي الضالع.

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