بالصور.. تدشين الحفل التأبيني الفقيد كرباش بالمكلا

السبت 14 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - بكر محسن

إحتضنت قاعة متطوعون بالمكلا صباح اليوم السبت حفل أربعينية فقيد نادي المكلا ومنتخب حضرموت لكرة القدم السابق "عبدالقادر يوسف قوليد" الذي وافاه الأجل في العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، الماضي خلال تواجده هناك لتلقي العلاج في أحد المستشفيات المصرية.



وألقى أنور عوض الجعيدي مدير عام المالية رئيس نادي المكلا كلمة ضافية قال فيها: "لقد رحل الى جوار ربه في جمهورية مصر العربية ووري الثرى فيها بحضور عدد من أصدقائه وزملائه المتواجدين في القاهرة".

Advertisements

وأضاف: "نقيم حفل التأبين هذا بالتعاون والتنسيق مع فرع إتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت إسهاما لدوره النبيل لخدمة النادي والحركة الرياضية في حضرموت حيث إنه كان رياضيا خلوقا مخلصا صادقا وحقق مع ناديه إنتصارات وبطولات كثيرة ستظل عالقة في الأذهان وفي تاريخ رياضة حضرموت".

وتخلل الفعالية عرض فيلم توضيحي تسجيلي عن الفقيد ومحطاتة الكروية وأحاديث لنجوم الأمس يتحدثون عن سيرته وذكرياته كان أبرزهم نجم حضرموت والوطن الكابتن عبدالله أحمد باعامر، وشيخ الرياضيين الكابتن عمر علي سويد والجناح الفنان حسين الهندي، وكابتن حضرموت وشعبها سالم فرج بخيت، تحدثوا عن أخلاقه وأخلاصه وطيبته وعلاقاته مع زملائه وتحسروا على أيامه الجميلة.

حضر الفعالية كلا من فهمي عوض باضاوي الوكيل المساعد لشئون الشباب، والكابتن حسن صالح المسجدي المدير العام لمكتب الشباب والرياضة، وأنور الجعيدي المدير العام لمكتب المالية بالمحافظة، رئيس نادي المكلا وخالد أحمد القحوم المدير العام لمكتب وزارة الثقافة، وعوض أحمد بن هامل المدير العام لمديرية مدينة المكلا، وجمع غفير من رؤساء الإتحادات واللاعبين القدامي وصلاح أحمد العماري.