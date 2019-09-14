الإمارات تدعم حملة نظافة لمنع انتشار الأمراض بلحج

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

اختتم صندوق النظافة وتحسين المدينة في محافظة لحج اليمنية أعمال حملة النظافة بمديرية الحوطة التي استمرت 5 أيام، وشملت إزالة أكوام القمامة المكدَّسة وسط المناطق السكنية، وذلك بدعم من دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



وثمَّن محمد الرجاعي، مدير عام الصندوق في لحج، جهود الهيئة عبر تمويله وإشرافه على الحملة؛ حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لانتشار الأمراض.

وأعرب مواطنون من أبناء الحوطة عن شكرهم وامتنانهم للإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي والتي لا تدخر جهداً في سبيل تقديم كل أوجه الدعم لتطبيع حياة السكان في المديرية بوجه خاص واليمن بوجه عام.

وعلى صعيد متصل، يدشّن الهلال الأحمر الإماراتي مشروع العيادة المتنقلة لعلاج المواطنين النازحين في المخيمات باليمن.

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ويستهدف مشروع "العيادة المتنقلة" فئة النازحين في المخيمات بمحافظات عدن ولحج وأبين، أولئك الذين لا يقدرون على الذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج بحكم التكاليف الباهظة.

ويتضمن مشروع العيادة المتنقلة علاج أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.

وأوضح الدكتور علاء بانافع مشرف العيادة المتنقلة أن الحملة تشمل كل مخيمات النزوح بعدن ولحج وأبين، ويتم النزول 3 أيام لكل مخيم لمعاينة الحالات وصرف الأدوية.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي يتم معاينتها بشكل يومي يصل إلى 20 حالة، وسيتواصل العمل حتى استكمال كافة المخيمات.

يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي مستمر بتنفيذ مشروع العيادة المتنقلة في مناطق الساحل الغربي لعلاج الفقراء والمحتاجين.

ويشرف الهلال على تنفيذ حملات إغاثة ونظافة وتوزيع المساعدات للسكان في محافظات عدن ولحج وأبين منذ الأسبوع الماضي، وجار العمل بوتيرة عالية.