أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها السبت 14 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي كالتالي:

اطلاق نار في كلية العلوم بعدنhttps://www.elyamnelaraby.com/419365/ قيادي في الانتقالي لن نقدم تناسلات لقوى الارهابhttps://www.elyamnelaraby.com/419366/ . مليشيا الحوثي تغلق عشرات الصيدليات بذرائع واهية لغرض الاتاوات الماليةhttps://www.elyamnelaraby.com/419374/ أكاديمي جنوبي لـاليمن العربي مفتاح حل أزمة اليمن يتمثل بفك الإرتباط بين الشمال والجنوب حوارhttps://www.elyamnelaraby.com/419376/ مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"الخليج 365": إذا أوقف تصدير النفط من حضرموت ستكون أكبر ضربة للحكومةhttps://www.elyamnelaraby.com/419377/ محلل سياسي عندما نتحدث عن استهداف الحوثي للمنشآت المدنية بالسعودية فإننا نتكلم عن أصابع إيرانhttps://www.elyamnelaraby.com/419378/ مصرع مواطن وإصابة حفيده في حادثة مروعة بمأربhttps://www.elyamnelaraby.com/419381/ المالكي يؤكد استمرارية التحقيقات في هجوم أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطةhttps://www.elyamnelaraby.com/419383/ استشهاد عنصرين من فرق تفكيك الألغام بالمكلا إثر انفجار لغم أثناء عملية نقلهhttps://www.elyamnelaraby.com/419386/ Advertisements اشادات يمنية بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام في مأربhttps://www.elyamnelaraby.com/419387/ مقتل قائد عسكري حوثي بارز خلال معارك في محافظة الضالعhttps://www.elyamnelaraby.com/419361/ صعدة قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتحركات للمليشيا في منبه وشداhttps://www.elyamnelaraby.com/419352/ سياسي جنوبي يوضح سبب تفرغ مليشيا الحوثي لاستهداف السعوديةhttps://www.elyamnelaraby.com/419359/ مواطن في صنعاء ينقذ عشرات الأطفال بتبرعه لهم بدم ذو فصيلة نادرة جداhttps://www.elyamnelaraby.com/419357/ البرلمان العربي الهجوم الحوثي على معملي أرامكو عمل إرهابي جبانhttps://www.elyamnelaraby.com/419356/ غريفيث هجمات الحوثيين على السعودية تهديد خطير للأمن الإقليميhttps://www.elyamnelaraby.com/419355/ مستشار بن لادن لـاليمن العربي نصر الله سلمنا لإسرائيلhttps://www.elyamnelaraby.com/419354/ بريطانيا الهجوم الحوثي على معملي النفط بالسعودية غير مقبول تماماhttps://www.elyamnelaraby.com/419351/ من هي الأكاديمية اليمنية التي ترأس عمدة ولاية نيروجيرسي في أمريكاhttps://www.elyamnelaraby.com/419348/ مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم الحوثي على منشآت لأرامكو السعوديةhttps://www.elyamnelaraby.com/419347/ # غريفيث # اليمن # صعدة # الحوثيين # الضالع # السعودية # إيران # بريطانيا # أرامكو # مأرب # حضرموت # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # الانتقالي # . # صنعاء # انفجار # الارهاب # أمريكا # المشروع السعودي لنزع الألغام # محافظة الضالع # الأطفال # النفط # البرلمان

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