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بن راشد يتخذ قرارات مهمة بشأن المراكز الحكومية السيئة
السبت 14 سبتمبر 2019
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
كتب
متابعات _ الخليج 365
أقر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدة قرارات مهمة عقب تلقيه التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي.
وكتب بن راشد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، «وردني اليوم تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي.. وعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز.. المركز الأفضل تصدرها: هيئة الهوية بالفجيرة، وأسوأ مركز في الدولة هو بريد الإمارات في الخان».
ولفت بن راشد أنه وجه بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورًا، وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور.
كما وجه بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة في التقييم، ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، قائلًا إنه سيزورهم في تلك الأماكن، كما نوه أيضًا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة.
وأضاف بن راشد أن تقييم الخدمات سيكون سنوياً، قائلاً «لدينا تقييم سنوي أيضاً لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم، وتقييم سنوي للوزارات والهيئات، وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية»، وتابع «لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية.. لأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير».
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