توزيع سلال غذائية في مديريات حضرموت مقدمة من المجلس الانتقالي

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365- المكلا

أنهت القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي توزيع السلل الغذائية، في مختلف مديريات محافظة حضرموت.

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وتأتي هذه المساعدات من لجنة الإغاثية والأعمال الإنسانية، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي خصصت للمحافظة 4055 سلة غذائية ، بقيمة إجمالية تزيد عن مائة مليون ريال.

وتحوي السلال الغذائية، التي جرى توزيعها على مديريات المحافظة وفقا للكثافة السكانية لكل مديرية، على مواد غذائية أساسية وذات نوعية ممتازة ، مثل الأرز والزيت ، والدقيق ، والسكر ، والحليب ، والشاهي ، والشراب ، والمعكرونة، والتونة .

ويهدف المشروع الإغاثي، الذي حصلت منه المديريات الصغيرة على 140 سلة ، فيما تجاوزت حصة بعض المديريات 300 سلة ، إلى دعم أسر الشهداء والجرحى، والأسر الأشد احتياجا.