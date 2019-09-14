توزيع سلال غذائية في مديريات حضرموت مقدمة من المجلس الانتقالي

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السبت 14 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
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الخليج 365- المكلا
أنهت القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي توزيع السلل الغذائية، في مختلف مديريات محافظة حضرموت.
وتأتي هذه المساعدات من لجنة الإغاثية والأعمال الإنسانية، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي خصصت للمحافظة 4055 سلة غذائية ، بقيمة إجمالية تزيد عن مائة مليون ريال.
وتحوي السلال الغذائية، التي جرى توزيعها على مديريات المحافظة وفقا للكثافة السكانية لكل مديرية، على مواد غذائية أساسية وذات نوعية ممتازة ، مثل الأرز والزيت ، والدقيق ، والسكر ، والحليب ، والشاهي ، والشراب ، والمعكرونة، والتونة .
ويهدف المشروع الإغاثي، الذي حصلت منه المديريات الصغيرة على 140 سلة ، فيما تجاوزت حصة بعض المديريات 300 سلة ، إلى دعم أسر الشهداء والجرحى، والأسر الأشد احتياجا.
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