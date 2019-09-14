الإمارات تقدم أكثر من 80 طنا من المساعدات لأهالي حضرموت

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

قدمت دولة الإمارات عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية تزن نحو 80 طناً و800 كيلوجرام لأهالي منطقتي لبنة والحسير وضواحيهما بمديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية.



وعبّر المستفيدون البالغ عددهم 5 آلاف شخص من الأسر غير القادرة عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم.

وبلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" 26744 سلة غذائية بمعدل 2160 طنا و915.2 كيلوجرام، استهدفت 133720 فرداً من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.

وعلى صعيد متصل، دشن "صندوق النظافة وتحسين المدينة" بمحافظة أبين في اليمن الأربعاء حملة نظافة واسعة لرفع المخلفات الصلبة وأكوام القمامة في مديريتي زنجبار وخنفر تحت إشراف وتمويل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

Advertisements

وقال سامي الموقري، مدير صندوق النظافة في محافظة أبين، إن الحملة تأتي ضمن حملة الاستجابة العاجلة من قبل دولة الإمارات وتستهدف رفع أكوام القمامة التي تكدست وسط الشوارع خشية انتشار البعوض المسبب للأمراض والأوبئة.

وأعرب سكان مديريتي زنجبار وخنفر عن شكرهم لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعمهما المتواصل للشعب اليمني في المجالات كافة، مشيدين ببدء حملة النظافة حفاظا على الصحة العامة وحماية للبيئة.

ومن جانب آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 2,000 كرتون من السلال الغذائية، تزن 148 طنا، للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 12,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

كما وزع المركز سلالا غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات ببلدة سرمدا في الشمال السوري.

وجرى توزيع 1,962 سلة غذائية في مخيمات المعسكر، وشام كفتين، والساقية، وشهرناز، والساروت، والجرف، والبورة، والبوعاصي، وشحشبو، والضياء، وكفرومة، ونبع الأمل، وميدان غزال في بلدة سرمدا بالشمال السوري، استفاد منها 11,900 فرد. ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.