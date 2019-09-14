عضو الشئون الخارجية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي":  الحكومة تنفذ العقاب الجماعي ضدنا  ونطالب الأمم المتحدة بالتدخل 

عضو الشئون الخارجية بالإنتقالي لـاليمن العربي: الحكومة تنفذ العقاب الجماعي ضدنا ونطالب الأمم المتحدة بالتدخل

السبت 14 سبتمبر 2019

نصر العيسائي

كتب Advertisements سيد مصطفى

قال نصر العيسائي، عضو مكتب رئاسة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أن ما يحدث في محافظة حضرموت وباقي محافظات الجنوب العربي "جنوب اليمن " خطير للغاية،مبينًا أن الحكومة اليمنية تتعامل مع المحافظات المختطفة من حزب الإصلاح الإخواني من الجنوب العربي "جنوب اليمن" بازدواجية بالمقارنة مع تعاملها مع محافظات اليمن الشمالي، وذلك في محاولة منها لاخضاع الشعب الجنوبي الرافض لتلك الحكومة الفاسدة والمختطفة من قبل الإخوان المسلمين.



وأكد العيسائي لـ"الخليج 365"، أن الحكومة اليمنية تقوم بسياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الجنوبي، ومن هذا المنطلق يجب على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتحمل المسئولية الإنسانية تجاه شعب الجنوب ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها الحكومة اليمنية المختطفة من حزب الإصلاح الإخواني.

دعا عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه يجب على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الذهاب باتجاه إعادة النظر فى الشرعية القانونية لتلك الحكومة ومنح الشرعية القانونية عبر الأمم المتحدة للشعب الجنوبي وممثلة المجلس الانتقالي الجنوبي تماشيا مع القانون الدولي والذي ينص على أن سياسة العقاب الجماعي محظورة بحسب المادة 33 من إتفاقية جنيف الرابعة.