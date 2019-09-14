شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل.. تصريح جديد وهام لوزير الداخلية أحمد الميسري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري مساء اليوم بياناً هاماً حول زيارته الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية.

وقال في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" زيارتنا للقاهرة كانت مثمرة التقينا بعدد من القيادات السياسية اليمنية من مختلف الكيانات التي تعيش في القاهرة وفي العواصم الأخرى.

وأكد أن اللقاءات ضمت عدد كبير من القيادات اليمنية وتم التوافق سياسيا على خطة عمل سياسية موحدة لمواجهة التطورات الأخيرة في البلد. لمواجهة مليشيات الإنتقالي والحوثي.

واختتم الميسري بالقول "خلال ايام سنعود الى للوطن فليكن الجميع جنود لليمن.

