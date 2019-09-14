شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب اليوم الأسود على الإمارات .. محمد بن زايد يحبس أنفاسه والخوف يداهمه كل لحظة .. وهذا هو السر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني "أنيس منصور" سبب قلق دولة الإمارات العربية المتحدة من الجلسة العامة للأمم المتحدة. وقال منصور تغريدة على صفحته بموقع تويتر متسائلا:" لماذا تقلق الامارات من الجلسة العامة للامم المتحدة؟ اخر الاخبار من "الخليج 365" : Advertisements واضاف بالقول:" يجوز للجمعية العامة عملاً بقرارها الموحد من أجل السلام الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر عام 1950 (القرار 377 (د -5))، أن تتخذ إجراء في قضية ما إذا مافشل مجلس الأمن في اصداره قرارا فيها بسبب التصويت السلبي لعضو دائم في المجلس. وأردف قائلا: ‏في حالة يبدو فيها أن هناك تهديدًا للسلام أو خرقًا للسلام أو عملاً عدوانيًا. ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في المسألة على الفور بغية تقديم توصيات إلى الأعضاء بشأن التدابير الجماعية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما.

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