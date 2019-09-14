شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور له بعد مغادرته السعودية .. الميسري يكشف عن صفقة كبرى ضد الانتقالي الجنوبي والحوثيين ويعلن العودة إلى اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، مساء اليوم السبت، عن نتائج زيارته الى القاهرة.

وقال الميسري في منشور على صفحته بالفيسبوك، رصده "المشهد اليمني" أن “زيارته للقاهرة كانت مثمرة التقى خلالها بعدد من القيادات السياسية اليمنية من مختلف الكيانات التي تعيش في القاهرة وفي العواصم الأخرى”. Advertisements ​​​​​ واشار الميسري الى أن ” اللقاءات ضمت عدد كبير من القيادات اليمنية وتم التوافق سياسيا على خطة عمل سياسية موحدة لمواجهة التطورات الأخيرة في اليمن لمواجهة مليشيات الإنتقالي والحوثي”.

وأكد الميسري على أنه “لن يكون هناك أي حوارات مع أي انقلابات على الدولة”.

ونوه الميسري بأنه خلال أيام سيعود الى الوطن؛ فليكن الجميع جنود لليمن.

وكان الميسري توجه من السعودية في وقت سابق الى العاصمة المصرية القاهرة لبحث توافق سياسي يمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - في أول ظهور له بعد مغادرته السعودية .. الميسري يكشف عن صفقة كبرى ضد الانتقالي الجنوبي والحوثيين ويعلن العودة إلى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.