الاكثر مشاهدة - لأول مرة : قائد لواء الفتح في صعدة يخرج عن صمته ويكشف عن الجهة التي سلمت مئات الجنود للحوثيين (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة : قائد لواء الفتح في صعدة يخرج عن صمته ويكشف عن الجهة التي سلمت مئات الجنود للحوثيين (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر قائد لواء الفتح في محافظة صعدة، شمال اليمن، اللواء رداد الهاشمي، بتقصير القيادة في جبهة كتاف ما تسبب في خسارة المئات من الجنود والمقاتلين.

وهذا هو الإقرار الأول من موقع قيادي في اللواء والجبهة بعد أسابيع من انتكاسة ثقيلة تعرض لها اللواء وكان غالبية القتلى من مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز

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وقال اللواء رداد الهاشمي في كلمة له أمام أفراد اللواء، إن الألوية المرابطة في ميسرة وميمنة جبهة كتاف لم تقم بواجبها لتأمين جبهة القلب التي التفت عليها مليشيات الحوثي قبل ثلاثة أسابيع وتسببت بمقتل وفقدان مئات الجنود.

وقال الهاشمي، إن قيادة اللواء ستعمل على نشر أسماء القتلى والمفقودين والأسرى في الأيام القادمة.