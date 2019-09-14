الاكثر مشاهدة - انكشف المستور : هذا ما حدث قبل قليل في مطار الريان بالمكلا .. وانفجار عنيف يكشف الفضيحة المدوية (أسماء والتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - لقي ضابط وجندي من النخبة الحضرمية، المدعومة إماراتيًا مصرعهما ، مساء اليوم السبت، في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، إثر انفجار لغم أرضي. وقالت وسائل إعلام تابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات: إن الملازم أول محسن عمر العمودي والجندي عبدالحكيم الضالعي، وهما من منتسبي فرق التفكيك الهندسية، استشهدا جراء انفجار لغم بالخطأ أثناء نقله وتفكيكه في معسكر لواء الريان بالمكلا. Advertisements ​​​​​ وأثار الانفجار الشكوك حول العملية الغامضة، ووصول الألغام إلى منشأة مدنية، كـمطار الريان، إلا أن عودة التفجيرات إلى حضرموت تكشف الجهة التي تمارس هذا الفعل بحق المحافظة الآمنة لتمرير مخططات مشبوهة ضدها.

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