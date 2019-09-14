اعلان عاجل للتحالف العربي

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لاستهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، شرقي السعودية. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : بشرى سارة .. بن سلمان والبركاني ينجحان في حل الأزمة في اليمن الفتاة السعودية الهاربة ”رهف القنون” تسبب صدمة موجعة لعائلتها .. والحزن يخيم على شبكات التواصل الاجتماعي (صورة) Advertisements عاجـــل : مقطع فيديو يقطع الشك باليقين ..وثق لحظة دخول طائرات الدرون الاجواء السعودية ويكشف المكان الذي انطلقت منه عاجـــل : وكالة الانباء السعودية تنشر الان خبرا طارئ .. هذا ما سيحدث اليوم في 8 محافظات سعودية “الشيخ الصباح” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح “امير الكويت“ في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو) ---------------------------------------- وأكد في بيان اليوم السبت، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي. يأتي ذلك عقب ساعات من هجوم تبناه الحوثيون استهدف المنشئات النفطية السعودية بطائرات مسيرة

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