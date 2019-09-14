بدأ، اليوم، بمحافظة شبوة، برنامج تدريبي لـ 186 موجها تربويا من مدارس التعليم العام في عموم مديريات المحافظة، ينظمه مكتب التربية والتعليم بتمويل من منظمة اليونيسف لمدة ستة ايام.
ووفق وكالة سبأ، فقد تلقى المشاركون في البرنامج والذين جرى توزيعهم على ثلاثة محاور تدريبية جملة من المعارف الاساسية المرتبطة باستراتيجيات طرق التدريس المتمركزة على الطفل والتعلم النشط، والتعلم التعاوني وكيفية حل المشكلات.
وأشار المحافظ محمد بن عديو الى اهمية التدريب لرفع بناء قدراتهم المعرفية والمهنية، ودور الموجهين في تحسين العملية التربوية والتعليمية.. مشددا على ضرورة استيعابهم لمواد التدريب والعمل على تطبيقها في الفصول الدراسية.
وأكد استعداد السلطة المحلية لتغطية العجز في الكتاب المدرسي والشروع في التعاقد على طباعته وبما يقدر 250 مليون ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات بتوفير الكتاب المدرسي مع بدء تدريب 186 موجها تربويا بـ"شبوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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