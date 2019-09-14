سيئون تحتفل بتخرج 200 طالب وطالبة من كلية العلوم

السبت 14 سبتمبر 2019

سيئون تحتفل بتخرج 200 طالب وطالبة من كلية العلوم

كتب الخليج 365 - سيئون

اقيم صباح اليوم بمدينة سيئون الحفل التكريمي والتوديعي بتخرج ٢٠٠ طالب وطالبة من كليتي العلوم التطبيقية والإدارية بجامعة سيئون من الدفعة الأولى للتخصصات (المحاسبة - إدارة الأعمال - علوم الحاسوب - تكنولوجيا النظم الزراعية) بقاعة زين للأفراح والمناسبات.

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وفي الحفل الذي بدء بآيات من الذكر الحكيم هنأ عميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور محمد سالم بن وهلان الطلاب الخريجين نتيجة حصاد تزودهم بالمعارف والعلوم خلال المرحلة الجامعية وانتقالهم إلى ميدان العمل، مشيدا بمستوى الطلاب الخريجين ، داعيا إياهم إلى مواصلة مسيرتهم العلمية والعملية، شاكراً الحاضرين على تلبية الدعوة للاحتفال مع ابنائهم الخريجين.

وأشار الطالب حسين محمد السقاف رئيس المجلس الطلابي بكلية العلوم الإدارية في كلمة المجلسين الطلابي ان فرحة حفل التخرج تنتهي معها رحلة علمية ويبدا بعدها عهد جديد من العطاء لحصاد جهد بذله الخريجين لبداية المستقبل القادم ، شاكرا كل الداعمين والمساهمين والجنود المجهولين في نجاح الحفل واظهارة بالصورة المميزة.

وقدم الخريج سالم حسين الحبشي في كلمة الخريجين شكره وتقديره الى الآباء والأمهات والدكاترة والاساتذة في بذل جهودهم التي اثمرت بتخرجهم وانتقالهم من المرحلة الاكاديمية خلال أربعة أعوام إلى ميدان العمل، مشيراً بان هذة الدفعة أول دفعة تتخرج من الكليتين تحت ظلال جامعة سيئون.

هذا وقد تخلل الحفل زفة للخريجين وقصيدة شعرية ألقاها أسامة بلسود بعنوان عيد التخرج أجمل الأعياد ووصلات فنية غنائية نالت استحسان الحاضرين ، وفي ختام الحفل تم تكريم عمادة الكلية ورؤساء الأقسام والرعاة والداعمين واللجنة المنظمة للحفل.