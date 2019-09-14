إشادات يمنية بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام في مأرب

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

أشاد محافظ محافظة مأرب ، الشيخ اللواء "سلطان العرادة" بالجهود الانسانية العظيمة التي يقوم بها المشروع السعودي لنزع الالغام "مسام" التي زرعتها مليشيا الحوثي المتمردة في كل مكان غير مكترثة بحجم الكارثة التي تستهدف اليمن ومستقبله لعقود من الزمن.



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واشار المحافظ العرادة خلال استقباله مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" أسامة القصيبي ، الى ان قيام مليشيا الحوثي بزراعة الألغام بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع وأماكن الرعي والمنازل والمدارس والأماكن العامة تكشف النفسية العدائية التي تحملها المليشيا تجاه كل اليمنيين بغض النظر كونهم أطفالاً أو نساء ، شباباً أو شيوخاً ، عسكريين أو مدنيين ، وأكد أن الإحصائيات والتقارير عن ضحايا الألغام والأخبار التي ترد يومياً في هذا الجانب تكشف مدى الخطر الكامن من زراعة الألغام ، وتؤكد الحاجة الملحة إلى توحيد كل الجهود باتجاه القضاء على هذا المشروع التدميري المدعوم من إيران.

وأعرب المحافظ العرادة عن شكره لقيادة مشروع "مسام" وكوادره الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل حياة الآخرين .. مؤكداً دعم السلطة المحلية بمحافظة مأرب لـ "مسام" ومهامه الإنسانية في اليمن ، وتقديمها كافة التسهيلات اللازمة لنجاح مهامه ، كما اطلع محافظ مأرب على سير عمل المشرع وجهود نزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

من جهته قدم مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" شرحاً عن الجهود التي بذلها المشروع خلال الفترة الماضية في نزع الألغام سواء في محافظة مأرب أو في بقية المحافظات .. مشيراً إلى مدى الإنتشار الواسع لزراعة الألغام من قبل مليشيا الحوثي في الأماكن العامة والطرقات والرعي والمزارع بشكل عشوائي.