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السبت 14 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - بكر محسن
استشهد ضابط وجندي من النخبة الحضرمية، السبت، في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، إثر انفجار لغم أرضي.
وكشفت مصادر "لليمن العربي" أن الملازم أول محسن عمر العمودي والجندي عبدالحكيم الضالعي، وهما من منتسبي فرق التفكيك الهندسية، استشهدا جراء انفجار لغم بالخطأ أثناء نقله وتفكيكه في معسكر لواء الريان بالمكلا.
وأضاف المصدر أن اللغم من البقايا التي زرعتها عناصر تنظيم القاعدة إبان سيطرتها على المكلا، حيث كانت الفرق الهندسية تقوم بنقله إلى مستودع المعسكر وانفجر أثناء تلك العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد عنصرين من فرق تفكيك الألغام بالمكلا إثر انفجار لغم أثناء عملية نقله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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