المالكي يؤكد استمرارية التحقيقات في هجوم أرامكولمعرفة الأطراف المتورطة

السبت 14 سبتمبر 2019

التحالف العربي لدعم الشرعية

كتب متابعات _ الخليج 365

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في مساء اليوم السبت، إنّ ”التحقيقات بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو في السعودية، لا تزال جارية لمعرفة الأطراف المتورطة“.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، قوله إنّ ”قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية“.

وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف ”باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية، للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي“.

وتعرض معملان تابعان لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية صباح السبت، إلى هجمات بطائرات مسيرة، أطلقها الحوثيون من اليمن.

ومن جانبها، نددت بريطانيا بهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية يوم السبت مطالبة الحوثيين وقف استهداف البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة.

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وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران هاجمت اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، مما تسبب في اشتعال حرائق.

وقال اندرو موريسون وزير الشؤون الخارجية البريطاني المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”هجوم غير مقبول بالمرة على منشآت نفط في السعودية هذا الصباح“.

وأضاف قائلا في تغريدة على تويتر: ”على الحوثيين وقف تقويض أمن السعودية بتهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية“.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن استهداف الحوثيين منشأتين نفطيتين في السعودية ”يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي“.

وأعرب في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، ”عن قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في السعودية، التي تبناها الحوثيون“.

وأضاف غريفيث، أن ”هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية“، داعيًا ”جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، ومنع تكرار حوادث كهذه“.

وقال إن هذه الحوادث ”تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلًا“، مشيرًا إلى أنها ”تعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر“.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الحوثيون استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان السعودية إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ“أرامكو“.