محلل سياسي : عندما نتحدث عن استهداف الحوثي للمنشآت المدنية بالسعودية فإننا نتكلم عن أصابع إيران

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الشحات غريب

قال المحلل السياسي اليمني عبدالعالم حيدرة، عندما نتحدث عن تبني المليشيا الحوثية ، عن منشئات في المملكة العربية السعودية، فاننا نتكلم عن أصابع قادرة لإيران في المنطقة باتت تشكل خطراً كبيرا على أمن المنطقة العربي والإقليمي.



وأضاف في تصريحات خاصة بأننا أكثر حاجة لتوحد عربي لقطع أذرع إيران في المنطقة، وأن ما يحدث في اليمن كان بسبب توجيهات مباشرة من طهران.

وأشار بأن الخطر الإيراني في المنطقة بعد سيطرة المليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، ويجب توحد كل القوي اليمنية للتخلص من هذه المليشيات في ظل دعم داعش والقاعدة لها.

Advertisements

وكانت ميليشيا الحوثي الإنقلابية قد تبنت تبنيها الحادث الإرهابي الذي إستهدف حقلي بقيق وخريص النفطي في المملكة العربية السعودية .

ونقل موقع سبأنت التابع للميليشيات عن ما يسمى المتحدث الرسمي باسم مسلحي الميليشيات، العميد يحيى سريع، زعمه أن عشر طائرات مسيرة من نوع قاصف 2k استهدفت حقلي بقيق وخريص في عملية “توازن الردع الثانية “التي تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين إندلعا في معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص .

ونقلت وكالة واس السعودية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اليوم السبت، "إنه عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وأضاف المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.