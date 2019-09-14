مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"اليمن العربي":  إذا أوقف تصدير النفط من حضرموت ستكون أكبر ضربة للحكومة

مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـاليمن العربي: إذا أوقف تصدير النفط من حضرموت ستكون أكبر ضربة للحكومة السبت 14 سبتمبر 2019 نصر هرهرة كتب سيد مصطفي قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن منتسبي قوات النخبة الحضرمية بدون رواتب مايقارب 4 أشهر وهذا ما عكس نفسه على الحالة النفسية والمعيشية للمنتسبي قوات النخبة الحضرمية... وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أن مستحقات المحروقات اي ديون مستحقه لموردي الكهرباء لم تسدد، وذلك رغم التوجيهات التي صدرت في هذا الشأن. وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الهدف من تلك الإجراءات اذلال أهالي المحافظة ، والمحافظ يلوح باغلاق تصدير النفط من حضرموت وستكون اكبر ضربة لحكومة الشرعية.





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