شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .." بن سلمان " ينشر تغريدة مفاجئة عقب التقائه بالرئيس " هادي " وقيادة الشرعية وفشل اجتماع " جدة " ( شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي قبل قليل تغريدة حول اللقاء الذي جمعه بقيادة الشرعية اليمنية . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة :"بناء على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته، وأكدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الامن والاستقرار في اليمن الشقيق".

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