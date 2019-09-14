شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام أسرى من الجيش الوطني على يد عناصر إرهابية بإشراف ضباط إماراتيين في عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ارتكبت مليشيات المجلس الانتقالي الإرهابية المدعومة من قبل الإمارات جريمة بشعة ضد عدد من أسرى الجيش من أبناء محافظتي شبوة وأبين، وبطريقة بشعة بعد استسلامهم.
وبحسب الفيديو المتداول، فإن عناصر إرهابية تابعة للإنتقالي، وبإشراف ضباط إماراتيون أقدوا على إعدام عدد من أسرى الجيش اليمني، في أحد مداخل عدن، بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم.
وهذه الجريمة تشبه جرائم داعش، ما يؤكد أن المخرج والداعم للإرهاب في الجنوب، واحد هو دولة الإمارات العربية المتحدة.
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