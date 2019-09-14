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إعدام أسرى من الجيش الوطني على يد عناصر إرهابية بإشراف ضباط إماراتيين في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - ارتكبت مليشيات المجلس الانتقالي الإرهابية المدعومة من قبل الإمارات جريمة بشعة ضد عدد من أسرى الجيش من أبناء محافظتي شبوة وأبين، وبطريقة بشعة بعد استسلامهم.

 

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وبحسب الفيديو المتداول، فإن عناصر إرهابية تابعة للإنتقالي، وبإشراف ضباط إماراتيون أقدوا على إعدام عدد من أسرى الجيش اليمني، في أحد مداخل عدن، بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم.

 

وهذه الجريمة تشبه جرائم داعش، ما يؤكد أن المخرج والداعم للإرهاب في الجنوب، واحد هو دولة الإمارات العربية المتحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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